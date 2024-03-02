Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        CHP'li Günaydın: Almamız gereken bir rövanş var

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bizim almamız gereken bir rövanş var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li Günaydın: Almamız gereken bir rövanş var
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bizim almamız gereken bir rövanş var. Neyin rövanşı? 14-28 Mayıs'ın rövanşı var. Sahte videolarla elimizden aldıkları, her türlü baskıyla bir başka yöne çevirdikleri milletvekilliği genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleridir" dedi.

        CHP'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Tokat merkez ve ilçelerindeki belediye başkan aday tanıtımı toplantısı, kentte bir otelde yapıldı. Toplantıya CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından partililere seslenen Günaydın, "Bizim almamız gereken bir rövanş var. Neyin rövanşı? 14-28 Mayıs'ın rövanşı var. Sahte videolarla elimizden aldıkları, her türlü baskıyla bir başka yöne çevirdikleri milletvekilliği genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Bundan sonraki seçim ne zaman? 2028'de. Eğer biz bu yerel seçimlerden iyi çıkamazsak, şu anda şikayet ettiğimiz her şey misliyle artacak. Ancak inanıyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi ve bizi destekleyen yurttaşlarımızın gücüyle biz 31 Mart 2024'ü çok iyi bir şekilde geçtiğimizde 2028'e kalmadan bu memleketin merkezi hükümetine de Cumhuriyet aydınlığını hep beraber taşıyacağız" dedi.

        Program, Günaydın'ın konuşmasının ardından aday tanımının yapılmasıyla son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Tokat'ta toprak kayması yaşanan köyde afet evleri yapılacak
        Tokat'ta toprak kayması yaşanan köyde afet evleri yapılacak
        Tokat'ta 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Tokat'ta 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        TOGÜ'de şiddete sıfır tolerans eğitimi verildi
        TOGÜ'de şiddete sıfır tolerans eğitimi verildi
        Tokat'ta, heyelanda 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı
        Tokat'ta, heyelanda 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı
        Tokat'ta üniversite öğrencilerinden Gazze koreografisi
        Tokat'ta üniversite öğrencilerinden Gazze koreografisi
        Kaymakam Çömen çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen vatandaşı ziyaret...
        Kaymakam Çömen çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen vatandaşı ziyaret...