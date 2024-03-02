CHP'li Günaydın: Almamız gereken bir rövanş var

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bizim almamız gereken bir rövanş var. Neyin rövanşı? 14-28 Mayıs'ın rövanşı var. Sahte videolarla elimizden aldıkları, her türlü baskıyla bir başka yöne çevirdikleri milletvekilliği genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleridir" dedi.

CHP'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Tokat merkez ve ilçelerindeki belediye başkan aday tanıtımı toplantısı, kentte bir otelde yapıldı. Toplantıya CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından partililere seslenen Günaydın, "Bizim almamız gereken bir rövanş var. Neyin rövanşı? 14-28 Mayıs'ın rövanşı var. Sahte videolarla elimizden aldıkları, her türlü baskıyla bir başka yöne çevirdikleri milletvekilliği genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Bundan sonraki seçim ne zaman? 2028'de. Eğer biz bu yerel seçimlerden iyi çıkamazsak, şu anda şikayet ettiğimiz her şey misliyle artacak. Ancak inanıyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi ve bizi destekleyen yurttaşlarımızın gücüyle biz 31 Mart 2024'ü çok iyi bir şekilde geçtiğimizde 2028'e kalmadan bu memleketin merkezi hükümetine de Cumhuriyet aydınlığını hep beraber taşıyacağız" dedi.

Program, Günaydın'ın konuşmasının ardından aday tanımının yapılmasıyla son buldu.