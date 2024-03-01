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        Kaymakam Çömen çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen vatandaşı ziyaret etti

        Tokat'ın Almus ilçesinde dün evi yanan vatandaşı Almus Kaymakamı Emre Çömen ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:54
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        Kaymakam Çömen çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen vatandaşı ziyaret etti
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        Tokat'ın Almus ilçesinde dün evi yanan vatandaşı Almus Kaymakamı Emre Çömen ziyaret etti.

        İlçeye bağlı Bağtaşı köyünde dün çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen Sait Azman'a ziyarette bulunan Çömen, "Vatandaşımızı eşi ile birlikte köyümüzde bulunan kamuya ait lojmana yerleştirdik. Burada barınma sorununu halledinceye kadar kalacak. Vatandaşımızın her türlü ihtiyacını Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak karşılayacağız. Şükür ki can kaybımız olmadı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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