Kaymakam Çömen çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen vatandaşı ziyaret etti
Tokat'ın Almus ilçesinde dün evi yanan vatandaşı Almus Kaymakamı Emre Çömen ziyaret etti.
Tokat'ın Almus ilçesinde dün evi yanan vatandaşı Almus Kaymakamı Emre Çömen ziyaret etti.
İlçeye bağlı Bağtaşı köyünde dün çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen Sait Azman'a ziyarette bulunan Çömen, "Vatandaşımızı eşi ile birlikte köyümüzde bulunan kamuya ait lojmana yerleştirdik. Burada barınma sorununu halledinceye kadar kalacak. Vatandaşımızın her türlü ihtiyacını Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak karşılayacağız. Şükür ki can kaybımız olmadı." dedi.
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