Tokat'ta bir köyde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Bağtaşı köyünde 51 yaşındaki engelli Sait Azman'ın evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, Almus Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Azman ve annesi Hüsne Azman (75) köylüler tarafından evden çıkarıldı.
Yangın bitişikteki 2 eve de sıçradı.
İtfaiye ve Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonrasında söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Köyün muhtarı Mustafa Karadağ, yaptığı açıklamada, "Diğer 2 evde yaşayan köylülerimiz şehir dışında olması nedeniyle olası bir faciadan dönüldü. Yangının başladığı evde yaşayan köylülerimiz devlet yardımı ile geçimini idame ettiriyordu. Evlerinin yanması ile birlikte büyük sıkıntı içerisine girdiler. Aynı durum yanan diğer 2 evde yaşayanlar için de geçerli. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.