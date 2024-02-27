Şenyurt beldesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışı gerçekleştirildi.

Şenyurt beldesinde AK Parti SKM'nin açılışı törenle yapıldı.

Açılışta, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile AK Parti Şenyurt Belediye Başkan adayı Osman İpek birer konuşma yaptı.

Milletvekili Aslan'ın telefonundan açılışa bağlanan eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, vatandaşlara seslenerek, şunları dile getirdi:

"Osman Bey bizim değerli bir kardeşimizdir. Kendisini biliriz, iyi tanırız. İnşallah 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde siz Şenyurtluların güçlü desteğini alarak, beldenize belediye başkanı seçilince çok güzel hizmetler yapacağından hiçbir tereddüdümüz yoktur. Biz de milletvekillerimizle beraber belediye başkanlarımıza her zaman destek olmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."