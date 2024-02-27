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        Şenyurt beldesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

        Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:31 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:31
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        Şenyurt beldesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
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        Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışı gerçekleştirildi.

        Şenyurt beldesinde AK Parti SKM'nin açılışı törenle yapıldı.

        Açılışta, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile AK Parti Şenyurt Belediye Başkan adayı Osman İpek birer konuşma yaptı.

        Milletvekili Aslan'ın telefonundan açılışa bağlanan eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, vatandaşlara seslenerek, şunları dile getirdi:

        "Osman Bey bizim değerli bir kardeşimizdir. Kendisini biliriz, iyi tanırız. İnşallah 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde siz Şenyurtluların güçlü desteğini alarak, beldenize belediye başkanı seçilince çok güzel hizmetler yapacağından hiçbir tereddüdümüz yoktur. Biz de milletvekillerimizle beraber belediye başkanlarımıza her zaman destek olmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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