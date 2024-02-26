Tokat'ta Üçoluk Göleti'nde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Üçoluk Gölet’inde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Koç, yaptığı açıklamada, 2006 yılında İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve tarımsal sulama göleti olan Üçoluk Göleti'nin, geçtiğimiz yıllara oranla yağışın az olmasına rağmen tam doluluk oranına ulaştığını belirtti.

Göletin, Karacaören Mahallesi ve Hatipli beldesinde bulunan arazilerin sulanmasında kullanıldığına işaret eden Koç, şunları kaydetti:

"Kış mevsimini beklentilerin altında bir yağışla geçirdik. Lakin göletteki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Bu durum çiftçilerimiz açısından sevindirici bir durum. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hava şartları bu şekilde devam ederse çiftçilerimiz mahsulünü erken ekeceğe benziyor. Gölette ve su kaynaklarında da sorun görülmüyor. Bereketli bir yıl geçirmeyi ümit ediyoruz."