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        Tokat'ta Vergi Haftası kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

        Tokat'ta 35. Vergi Haftası kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:24 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:30
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        Tokat'ta Vergi Haftası kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
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        Tokat'ta 35. Vergi Haftası kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Defterdarlık personeli ve vatandaşların katılımı ile başlayan programda, Tokat İl Defterdarı Aliaddin Karpınar, Atatürk Anıta çelenk sundu.

        Çelenk sunumu sonrasında gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Vergi Haftası kutlama etkinlikleri 3 Mart tarihine kadar devam edecek. Kutlamalar kapsamında, verginin önemine dair çeşitli farkındalık çalışmaları ile birlikte, meslek örgütü, kurum ve mükellef ziyaretleri gerçekleştirilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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