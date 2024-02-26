Tokat'ta Vergi Haftası kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Vergi Haftası kutlama etkinlikleri 3 Mart tarihine kadar devam edecek. Kutlamalar kapsamında, verginin önemine dair çeşitli farkındalık çalışmaları ile birlikte, meslek örgütü, kurum ve mükellef ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda Defterdarlık personeli ve vatandaşların katılımı ile başlayan programda, Tokat İl Defterdarı Aliaddin Karpınar, Atatürk Anıta çelenk sundu.

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