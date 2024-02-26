Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokatlı şehit Yasin Karaca'nın babaevi yeniden yapılacak

        Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyündeki baba evinin, yeniden yapılmak üzere yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokatlı şehit Yasin Karaca'nın babaevi yeniden yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyündeki baba evinin, yeniden yapılmak üzere yıkımına başlandı.

        Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer, yaptığı açıklamada, şehit Karaca'nın Ormandibi köyünde bulunan babaevinin yıkımına başlandığını belirtti.

        Sezer, yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından evin Vakıf kanalıyla yeniden yapılacağını duyurdu.

        Şehit ailesinin ise kendi istekleri üzerine yeni evleri teslim edilene kadar köyde bulunan bir akrabalarında kalacağı öğrenildi.

        Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık'ta bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba ocağına Türk bayrağı asılmış, şehidin babaevinin fiziki durumu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş ve evin yeniden yapılacağı açıklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi

        Benzer Haberler

        Çinli öğrenci coğrafya dersinde öğrendiği Tokat Ballıca Mağarası'nı ailesiy...
        Çinli öğrenci coğrafya dersinde öğrendiği Tokat Ballıca Mağarası'nı ailesiy...
        Tokat'ta çıkan yangında bir samanlık zarar gördü
        Tokat'ta çıkan yangında bir samanlık zarar gördü
        Tokat'ta motosiklet kazasında sürücü yaralandı
        Tokat'ta motosiklet kazasında sürücü yaralandı
        Erbaaspor - Sivas Dört Eylül Futbol: 2-1
        Erbaaspor - Sivas Dört Eylül Futbol: 2-1
        Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Başçiftlik ilçesinde menekşeler çiçek açtı
        Başçiftlik ilçesinde menekşeler çiçek açtı