Başçiftlik ilçesinde menekşeler çiçek açtı

Bölgede mart ayı sonu ile nisan ayı başında açan, yöre halkı tarafından baharın müjdecisi olarak bilinen menekşeler bu yıl erken çiçeklendi.

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