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        Başçiftlik ilçesinde menekşeler çiçek açtı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle doğadaki menekşeler çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 10:35 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:35
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        Başçiftlik ilçesinde menekşeler çiçek açtı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle doğadaki menekşeler çiçek açtı.

        Bölgede mart ayı sonu ile nisan ayı başında açan, yöre halkı tarafından baharın müjdecisi olarak bilinen menekşeler bu yıl erken çiçeklendi.

        Mor menekşelerle birlikte sarı çiçeklerin de açtığı ilçede doğa renklenmeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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