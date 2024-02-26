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        Çinli öğrenci, coğrafya dersinde gördüğü mağaradan etkilenip, ailesi ile Tokat'a geldi

        ÇİN'deyaşayan ortaokul öğrencisi Yang Hanchao (13), coğrafya dersinde öğrenip, etkilendiği Ballıca Mağarası'nı görmek için ailesi ile Tokat'a geldi. Yang ile ailesi, hafta sonu mağarayı ziyaret edip, fotoğraf çektirdi. Pazar ilçesi Ballıca köyündeki 1085 rakımlı tepedeki Ballıca Mağarası, ortalama 18 derece sıcaklığı, yüzde 54 nem oranı ve milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitleri ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleri ile de mağara, hala gizemini koruyor. Bu özellikleri ile her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan mağaranın bu kez Çinli ziyaretçileri dikkat çekti. Sichuan Eyaleti'nde eğitim gören ortaokulu öğrencisi Yang Hanchao, ailesine coğrafya dersinde öğrendiği Ballıca Mağarası'ndan bahsetti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan mağarayı çok görmek isteyen Yang ile ailesi Türkiye'ye geldi. Tokat'a gelen Yang ile ailesi, hafta sonu mağarayı ziyaret edip, fotoğraf çektirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:11 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:15
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        Çinli öğrenci, coğrafya dersinde gördüğü mağaradan etkilenip, ailesi ile Tokat'a geldi
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        ÇİN'deyaşayan ortaokul öğrencisi Yang Hanchao (13), coğrafya dersinde öğrenip, etkilendiği Ballıca Mağarası'nı görmek için ailesi ile Tokat'a geldi. Yang ile ailesi, hafta sonu mağarayı ziyaret edip, fotoğraf çektirdi. Pazar ilçesi Ballıca köyündeki 1085 rakımlı tepedeki Ballıca Mağarası, ortalama 18 derece sıcaklığı, yüzde 54 nem oranı ve milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitleri ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleri ile de mağara, hala gizemini koruyor. Bu özellikleri ile her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan mağaranın bu kez Çinli ziyaretçileri dikkat çekti. Sichuan Eyaleti'nde eğitim gören ortaokulu öğrencisi Yang Hanchao, ailesine coğrafya dersinde öğrendiği Ballıca Mağarası'ndan bahsetti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan mağarayı çok görmek isteyen Yang ile ailesi Türkiye'ye geldi. Tokat'a gelen Yang ile ailesi, hafta sonu mağarayı ziyaret edip, fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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