Çinli öğrenci, coğrafya dersinde gördüğü mağaradan etkilenip, ailesi ile Tokat'a geldi ÇİN'deyaşayan ortaokul öğrencisi Yang Hanchao (13), coğrafya dersinde öğrenip, etkilendiği Ballıca Mağarası'nı görmek için ailesi ile Tokat'a geldi. Yang ile ailesi, hafta sonu mağarayı ziyaret edip, fotoğraf çektirdi. Pazar ilçesi Ballıca köyündeki 1085 rakımlı tepedeki Ballıca Mağarası, ortalama 18 derece sıcaklığı, yüzde 54 nem oranı ve milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitleri ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleri ile de mağara, hala gizemini koruyor. Bu özellikleri ile her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan mağaranın bu kez Çinli ziyaretçileri dikkat çekti. Sichuan Eyaleti'nde eğitim gören ortaokulu öğrencisi Yang Hanchao, ailesine coğrafya dersinde öğrendiği Ballıca Mağarası'ndan bahsetti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan mağarayı çok görmek isteyen Yang ile ailesi Türkiye'ye geldi. Tokat'a gelen Yang ile ailesi, hafta sonu mağarayı ziyaret edip, fotoğraf çektirdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 13:11 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL