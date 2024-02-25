Tokat'ta motosiklet kazasında sürücü yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşanan tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşanan tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Hamidiye mahallesi mevkisinde G.T'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 BA 147 plakalı motosiklet savruldu.
Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralıyı ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırdı.
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