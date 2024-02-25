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        Tokat'ta motosiklet kazasında sürücü yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşanan tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:10 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:14
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        Tokat'ta motosiklet kazasında sürücü yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşanan tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Hamidiye mahallesi mevkisinde G.T'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 BA 147 plakalı motosiklet savruldu.

        Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralıyı ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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