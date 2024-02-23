Başçiftlik'te köyün içme suyu sorunu GES projesi ile çözüldü

GES projesinin açılışında konuşan Kaymakam Yüksel, Erikbelen köyünde yıllardır yaşanan içme suyu sorununu çözdüklerini belirterek, "Burada görevime başladıktan sonraki bir ay içinde projeyi başlatıp başarıyla sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Sorunun GES projesi ile çözülebileceğini belirleyen Yüksel'in talimatını üzerine bu yönde yürütülen çalışmanın ardından proje tamamlanarak, hizmete sunuldu.

Erikbelen köyünde içme suyu sorununun çözümü için köylülerin başvurusu üzerine Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel, köyde inceleme yaptı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir köydeki su sorunu, Güneş Enerji Santrali Projesi (GES) ile çözüme kavuşturuldu.

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