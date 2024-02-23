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        Başçiftlik'te köyün içme suyu sorunu GES projesi ile çözüldü

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir köydeki su sorunu, Güneş Enerji Santrali Projesi (GES) ile çözüme kavuşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:57 Güncelleme: 23.02.2024 - 18:18
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        Başçiftlik'te köyün içme suyu sorunu GES projesi ile çözüldü
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir köydeki su sorunu, Güneş Enerji Santrali Projesi (GES) ile çözüme kavuşturuldu.

        Erikbelen köyünde içme suyu sorununun çözümü için köylülerin başvurusu üzerine Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel, köyde inceleme yaptı.

        Sorunun GES projesi ile çözülebileceğini belirleyen Yüksel'in talimatını üzerine bu yönde yürütülen çalışmanın ardından proje tamamlanarak, hizmete sunuldu.

        GES projesinin açılışında konuşan Kaymakam Yüksel, Erikbelen köyünde yıllardır yaşanan içme suyu sorununu çözdüklerini belirterek, "Burada görevime başladıktan sonraki bir ay içinde projeyi başlatıp başarıyla sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Törene Başçiftlik İlçe Özel İdaresi Müdürü Selvet Şen, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, Erikbelen Köyü Muhtarı Hasbi Gül ile vatandaşlar katıldı.

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