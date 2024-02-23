Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta otelde yangın; 3'üncü kat penceresinden atlayan müşteri ağır yaralandı

        TOKAT'ta bir otelin 3'üncü katında çıkan yangında, konakladığı odadaki pencereden atlayan Umut Muzaffer Gezen (20) ağır yaralandı. Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki bir otelin 3'üncü katında çıktı. Yangın sırasında odada bulunan müşteri Umut Muzaffer Gezen, yaşadığı panik nedeniyle pencereden atladı. Gezen, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, diğer odalara ve katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangının çıkış nedenini ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta otelde yangın; 3'üncü kat penceresinden atlayan müşteri ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT’ta bir otelin 3'üncü katında çıkan yangında, konakladığı odadaki pencereden atlayan Umut Muzaffer Gezen (20) ağır yaralandı. Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle’deki bir otelin 3'üncü katında çıktı. Yangın sırasında odada bulunan müşteri Umut Muzaffer Gezen, yaşadığı panik nedeniyle pencereden atladı. Gezen, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, diğer odalara ve katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yangının çıkış nedenini ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        TOGÜ Öğretim Üyesi Sönmez, Kazakistan'da eğitim araştırmaları merkezinin aç...
        TOGÜ Öğretim Üyesi Sönmez, Kazakistan'da eğitim araştırmaları merkezinin aç...
        Tokat'ta otel odasındaki yangın sırasında camdan atlayan kişi ağır yaraland...
        Tokat'ta otel odasındaki yangın sırasında camdan atlayan kişi ağır yaraland...
        Millet Partisi Genel Başkanı Nacar: 81 ilde seçime katılacağız
        Millet Partisi Genel Başkanı Nacar: 81 ilde seçime katılacağız
        Tokat'ta otomobil, TIR'a çarptı; 6 yaralı
        Tokat'ta otomobil, TIR'a çarptı; 6 yaralı
        Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Başçiftlik İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Başçiftlik İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı