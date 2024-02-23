Tokat'ta otelde yangın; 3'üncü kat penceresinden atlayan müşteri ağır yaralandı TOKAT'ta bir otelin 3'üncü katında çıkan yangında, konakladığı odadaki pencereden atlayan Umut Muzaffer Gezen (20) ağır yaralandı. Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki bir otelin 3'üncü katında çıktı. Yangın sırasında odada bulunan müşteri Umut Muzaffer Gezen, yaşadığı panik nedeniyle pencereden atladı. Gezen, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, diğer odalara ve katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangının çıkış nedenini ile ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:05 facebook

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