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        Başçiftlik İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 18:30 Güncelleme: 22.02.2024 - 18:32
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        Başçiftlik İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda İlçe Afet Müdahale Planı'nın uygulanabilirliğini artırmak ve afet acil durum yönetimi konusunda bilgilendirme yapıldı.

        AFAD Tokat İl Müdürlüğü personeli tarafından AFAD’ın faaliyetleri ve afetlerde görev alan gönüllülerin rolü de anlatıldı.

        Toplantıya Kaymakam İsmail Yüksel, Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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