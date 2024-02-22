TOGÜ'de öğrenci butiği, öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde hizmet veren öğrenci butiğinden ihtiyaç sahibi öğrenciler ücretsiz yararlanabiliyor.

TOGÜ'den yapılan açıklamada, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren öğrenci butiğinin akademik yıl boyunca hizmet verdiği belirtildi.

Öğrenci butiğinde ayakkabıdan elbiseye, çantadan mont ve kabana kadar birçok kıyafet bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmak amacıyla faaliyet gösteren butikten üniversitemizde eğitim öğretim gören öğrencilerimiz, bir eğitim öğretim döneminde en fazla iki kez olmak üzere yılda en fazla 4 ürün alabiliyor. Butiğimizden faydalanmak isteyen öğrencilerimiz öğrenci kimliklerini ibraz ederek beğendikleri ürünlere hiçbir ücret ödemeden sahip oluyor. Öğrenci butiğimiz tamamen kişisel ve kurumların bağışları ile öğrencilerimize hizmet veriyor."