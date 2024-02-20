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        Futsalda birincilik elde eden öğrenciler, Kaymakam Cebeci'yi ziyaret etti

        Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda il birinciliğini kazanan Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi futsal takımı, Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:52 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:01
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        Futsalda birincilik elde eden öğrenciler, Kaymakam Cebeci'yi ziyaret etti
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        Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda il birinciliğini kazanan Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi futsal takımı, Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci'yi ziyaret etti.

        Kaymakam Cebeci, 13-16 şubat tarihleri arasında Tokat Uzunburun Ali Yücel Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda il birinciliği elden eden Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futsal takımını ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile beden eğitimi öğretmeni Taner Avcı'yı makamında kabul etti.

        Takımı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Cebeci, öğrencilerin başarılarının daim olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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