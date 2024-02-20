Futsalda birincilik elde eden öğrenciler, Kaymakam Cebeci'yi ziyaret etti

Takımı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Cebeci, öğrencilerin başarılarının daim olmasını diledi.

Kaymakam Cebeci, 13-16 şubat tarihleri arasında Tokat Uzunburun Ali Yücel Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda il birinciliği elden eden Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futsal takımını ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile beden eğitimi öğretmeni Taner Avcı'yı makamında kabul etti.

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