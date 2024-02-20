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        Sulusaray İlçe Özel İdaresi araç parkına kepçe ekledi

        Tokat İl Özel İdaresince alınan kepçe, Sulusaray İlçe Özel İdaresine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 09:12 Güncelleme: 20.02.2024 - 09:24
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        Sulusaray İlçe Özel İdaresi araç parkına kepçe ekledi
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        Tokat İl Özel İdaresince alınan kepçe, Sulusaray İlçe Özel İdaresine teslim edildi.

        İlçe Özel idaresine kazandırılan sıfır kepçenin Kaymakamlık önünde düzenlenen teslim töreninde Kaymakam Ömer Burak Bozkurt, İlçe Özel İdare Müdürü Sadık Çelik, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sefer Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

        Törenin ardından kepçe, Sulusaray İlçe Özel İdaresinin kullanımına sunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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