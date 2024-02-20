Sulusaray İlçe Özel İdaresi araç parkına kepçe ekledi

İlçe Özel idaresine kazandırılan sıfır kepçenin Kaymakamlık önünde düzenlenen teslim töreninde Kaymakam Ömer Burak Bozkurt, İlçe Özel İdare Müdürü Sadık Çelik, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sefer Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.