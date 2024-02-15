Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş vefatının 35. yılında Tokat'taki kabri başında anıldı

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, ölümünün 35. yılında Tokat'ın Almus ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Çevreli beldesindeki Akbaş'ın kabri başındaki anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hüseyin Akbaş'ın hayatı ve başarılarının anlatıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Tokat Vali Yardımcısı Harun Kazez, yaptığı konuşmada, şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş'ın örnek bir sporcu olduğunu dile getirdi.

Akbaş'ın, Büyük Önder Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü tam olarak hayatına uygulayan, gençlere ve sporculara örnek olan bir sporcu olduğunu vurgulayan Kazez, "Biz sporu çok önemsiyoruz, kitlelere ve gençlere yayılmasını teşvik ediyoruz, bu açıdan Hüseyin Akbaş gibi sporcuların örnek olmasını arzu ediyoruz. Hüseyin Akbaş şu açıdan da çok önemli bizim için, uluslararası arenada şanlı bayrağımızı defalarca göklerde dalgalandırmış İstiklal Marşı'mızı okutmuş bir sporcumuz. Ayrıca ata sporumuzu icra etmesi bizim için çok önemli, çok değerli. Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu'nun rahmet dileklerini ve selamlarını ailesine ve bütün Çevreli halkına iletiyorum." dedi.

Anma programına, Hüseyin Akbaş'ın yakınları ile Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri, belediye başkan adayları, Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ve vatandaşlar katıldı.