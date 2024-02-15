Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş vefatının 35. yılında Tokat'taki kabri başında anıldı

        Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, ölümünün 35. yılında Tokat'ın Almus ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş vefatının 35. yılında Tokat'taki kabri başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, ölümünün 35. yılında Tokat'ın Almus ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Çevreli beldesindeki Akbaş'ın kabri başındaki anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Hüseyin Akbaş'ın hayatı ve başarılarının anlatıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Tokat Vali Yardımcısı Harun Kazez, yaptığı konuşmada, şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş'ın örnek bir sporcu olduğunu dile getirdi.

        Akbaş'ın, Büyük Önder Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü tam olarak hayatına uygulayan, gençlere ve sporculara örnek olan bir sporcu olduğunu vurgulayan Kazez, "Biz sporu çok önemsiyoruz, kitlelere ve gençlere yayılmasını teşvik ediyoruz, bu açıdan Hüseyin Akbaş gibi sporcuların örnek olmasını arzu ediyoruz. Hüseyin Akbaş şu açıdan da çok önemli bizim için, uluslararası arenada şanlı bayrağımızı defalarca göklerde dalgalandırmış İstiklal Marşı'mızı okutmuş bir sporcumuz. Ayrıca ata sporumuzu icra etmesi bizim için çok önemli, çok değerli. Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu'nun rahmet dileklerini ve selamlarını ailesine ve bütün Çevreli halkına iletiyorum." dedi.

        Anma programına, Hüseyin Akbaş'ın yakınları ile Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri, belediye başkan adayları, Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoldaşlık ettiklerini hançerliyorlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoldaşlık ettiklerini hançerliyorlar
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Ayşegül'ü 4 kurşunla katletmişti! Pişkin savunma!
        Ayşegül'ü 4 kurşunla katletmişti! Pişkin savunma!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Veda günü
        Veda günü
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava

        Benzer Haberler

        "Huzur Şehri Tokat Projesi"nin tanıtımı yapıldı
        "Huzur Şehri Tokat Projesi"nin tanıtımı yapıldı
        Niksar Kaymakamı Çeçen, cami inşaatını inceledi
        Niksar Kaymakamı Çeçen, cami inşaatını inceledi
        Motosiklet kazasında ölen Berkay'dan sonra Hasan da yaşamını yitirdi
        Motosiklet kazasında ölen Berkay'dan sonra Hasan da yaşamını yitirdi
        Tokat'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan ikinci çocuk da hayatını kaybe...
        Tokat'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan ikinci çocuk da hayatını kaybe...
        Erbaa Belediyesinden ev hanımlarının aile bütçesine katkı
        Erbaa Belediyesinden ev hanımlarının aile bütçesine katkı
        DSİ'nin yatırımlarıyla son 21 yılda Tokat'ta 147 bin 450 dekar arazi sulama...
        DSİ'nin yatırımlarıyla son 21 yılda Tokat'ta 147 bin 450 dekar arazi sulama...