Almus'ta tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı

Almus Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı açıklamada, kadınların daha fazla istihdama katılmasını istediklerini belirterek, "Kursa 30 kadın vatandaşımız katılım sağlıyor ve kurs sonunda kursu başarıyla bitiren kursiyerlerimiz için biner metrekare uygulama bahçesi yapmayı planlıyoruz." dedi.

Almus Kaymakamlığı himayesinde Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğince Çevreli kasabasındaki köy yaşam merkezinde 30 kadın kursiyerin katıldığı tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı.

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