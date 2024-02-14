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        Motosiklet kazasında ölen Berkay'dan sonra Hasan da yaşamını yitirdi

        TOKAT'ta, yaya geçinden yolun karşısına geçerken otomobilin motosiklete çarptığı kazada yaralanan Hasan Ertekin (16), dün akşam hastanede yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü Berkay Polat (16) da hayatını kaybetmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 09:50 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:55
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        Motosiklet kazasında ölen Berkay'dan sonra Hasan da yaşamını yitirdi
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        TOKAT'ta, yaya geçinden yolun karşısına geçerken otomobilin motosiklete çarptığı kazada yaralanan Hasan Ertekin (16), dün akşam hastanede yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü Berkay Polat (16) da hayatını kaybetmişti.

        Kaza, 10 Şubat akşamı kent merkezinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. Berkay Polat, yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosikletle yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, Eray Tezen yönetimindeki 60 FK 559 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Berkay Polat ve arkasındaki Hasan Ertekin, yola savruldu.

        İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Berkay Polat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tokat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Hasan Ertekin ise dün akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eray Tezen ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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