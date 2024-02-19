Yeniden Refah Partisi'nin Tokat Belediye Başkan Adayı, adaylıktan çekildi YENİDEN Refah Partisi Tokat Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Hamdullah Suphi Efeli, partisinden ayrıldığını ve belediye başkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından geçen hafta sosyal medya paylaşımıyla 'Tokat Belediye Başkan Adayı' olarak açıklanan Hamdullah Suphi Efeli, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Efeli'nin adaylığını duyuran Fatih Erbakan, tebrik mesajında, "Tokat Belediye Başkan Adayımız Hamdullah Suphi Efeli oldu. Tokat'a ve partimize hayırlı olsun. Efeli'yi tebrik ediyor, muvaffakiyetler ve hayırlı hizmetler diliyoruz" paylaşımında bulundu. Hamdullah Suphi Efeli ise sosyal medya hesabından, "Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi ile herhangi bir ilişkim kalmamıştır. Bu süreçte beni canıgönülden destekleyen ve yanımda olan tüm eş, dost, kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi seviyorum, sizin de beni sevdiğinizi biliyorum, her şey gönlümüzce olsun" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:16 facebook

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