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        Yeniden Refah Partisi'nin Tokat Belediye Başkan Adayı, adaylıktan çekildi

        YENİDEN Refah Partisi Tokat Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Hamdullah Suphi Efeli, partisinden ayrıldığını ve belediye başkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından geçen hafta sosyal medya paylaşımıyla 'Tokat Belediye Başkan Adayı' olarak açıklanan Hamdullah Suphi Efeli, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Efeli'nin adaylığını duyuran Fatih Erbakan, tebrik mesajında, "Tokat Belediye Başkan Adayımız Hamdullah Suphi Efeli oldu. Tokat'a ve partimize hayırlı olsun. Efeli'yi tebrik ediyor, muvaffakiyetler ve hayırlı hizmetler diliyoruz" paylaşımında bulundu. Hamdullah Suphi Efeli ise sosyal medya hesabından, "Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi ile herhangi bir ilişkim kalmamıştır. Bu süreçte beni canıgönülden destekleyen ve yanımda olan tüm eş, dost, kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi seviyorum, sizin de beni sevdiğinizi biliyorum, her şey gönlümüzce olsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:16
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        Yeniden Refah Partisi'nin Tokat Belediye Başkan Adayı, adaylıktan çekildi
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        YENİDEN Refah Partisi Tokat Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Hamdullah Suphi Efeli, partisinden ayrıldığını ve belediye başkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından geçen hafta sosyal medya paylaşımıyla 'Tokat Belediye Başkan Adayı' olarak açıklanan Hamdullah Suphi Efeli, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Efeli'nin adaylığını duyuran Fatih Erbakan, tebrik mesajında, "Tokat Belediye Başkan Adayımız Hamdullah Suphi Efeli oldu. Tokat'a ve partimize hayırlı olsun. Efeli'yi tebrik ediyor, muvaffakiyetler ve hayırlı hizmetler diliyoruz" paylaşımında bulundu. Hamdullah Suphi Efeli ise sosyal medya hesabından, "Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi ile herhangi bir ilişkim kalmamıştır. Bu süreçte beni canıgönülden destekleyen ve yanımda olan tüm eş, dost, kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi seviyorum, sizin de beni sevdiğinizi biliyorum, her şey gönlümüzce olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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