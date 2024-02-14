Niksar Kaymakamı Çeçen, cami inşaatını inceledi
Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonak beldesinde yapımı devam eden cami inşaatını inceledi.
Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonak beldesinde yapımı devam eden cami inşaatını inceledi.
Beldede, 150 kişinin ibadet yapabileceği Danışment Melik Ahmet Gazi Camisi'nin inşaatı sürüyor.
Kaymakam Çeçen, İlçe Müftüsü İlhami Şahin ile cami inşaatında incelemede bulundu.
İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Çeçen, çalışanlarla da sohbet etti.
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