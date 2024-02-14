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        Niksar Kaymakamı Çeçen, cami inşaatını inceledi

        Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonak beldesinde yapımı devam eden cami inşaatını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:16 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:40
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        Niksar Kaymakamı Çeçen, cami inşaatını inceledi
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        Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonak beldesinde yapımı devam eden cami inşaatını inceledi.

        Beldede, 150 kişinin ibadet yapabileceği Danışment Melik Ahmet Gazi Camisi'nin inşaatı sürüyor.

        Kaymakam Çeçen, İlçe Müftüsü İlhami Şahin ile cami inşaatında incelemede bulundu.

        İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Çeçen, çalışanlarla da sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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