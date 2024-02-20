TOGÜ'nün "Dil Kafe Projesi"nde yeni dönemin dili İngilizce oldu
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından hayata geçirilen "Dil Kafe Projesi"nde bahar dönemi, İngilizce pratikle başladı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından hayata geçirilen "Dil Kafe Projesi"nde bahar dönemi, İngilizce pratikle başladı.
TOGÜ'den yapılan açıklamada, Dil Kafe Projesi doğrultusunda her hafta gerçekleştirilen yabancı dil konuşma çalışmalarında yeni döneme İngilizce dil pratiğiyle başlandığı belirtildi.
Önceki dönemlerde Fransızca, Arapça, Almanca, Farsça gibi geniş coğrafyalarda kullanılan dillerin konuşma pratiklerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, etkinliğin üniversitenin sosyal tesisinde bulunan TOGÜ Teras'ta düzenlendiği aktarıldı.
Öğretim Görevlisi Dr. Derya Çölkesen Alkış'ın eğitmen olarak yer aldığı projede konuşma pratiğinin dönem boyunca her hafta pazartesi günü yapılacağı kaydedildi.
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