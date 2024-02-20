TOGÜ'nün "Dil Kafe Projesi"nde yeni dönemin dili İngilizce oldu

Öğretim Görevlisi Dr. Derya Çölkesen Alkış'ın eğitmen olarak yer aldığı projede konuşma pratiğinin dönem boyunca her hafta pazartesi günü yapılacağı kaydedildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamada, Dil Kafe Projesi doğrultusunda her hafta gerçekleştirilen yabancı dil konuşma çalışmalarında yeni döneme İngilizce dil pratiğiyle başlandığı belirtildi.

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