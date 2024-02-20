Tokat'ta yangın çıkan otomobilde hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, A.Ş.A'ya ait 34 DPC 705 plakalı otomobilin motor bölümünden Bengiler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeyken alev çıkmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.
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