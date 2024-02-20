Tokat'ta mezarlığın demir kapısının çalınma girişimi güvenlik kamerasında

Bunun üzerine zanlılar demir kapıları bırakarak kaçtı. İhbar üzerine polis olay yerinde inceleme yaptı.

Erbaa Şehir Mezarlığı'nın iki parçadan oluşan demir kapısını 3 kişinin taşıdığını gören bir motosikletli, şüphelilere tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.