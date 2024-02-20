Tokat'ta mezarlığın demir kapısının çalınma girişimi güvenlik kamerasında
Tokat'ın Erbaa ilçesinde şehir mezarlığının demir kapısını çalmaya çalışan 3 şüpheli, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde şehir mezarlığının demir kapısını çalmaya çalışan 3 şüpheli, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Erbaa Şehir Mezarlığı'nın iki parçadan oluşan demir kapısını 3 kişinin taşıdığını gören bir motosikletli, şüphelilere tepki gösterdi.
Bunun üzerine zanlılar demir kapıları bırakarak kaçtı. İhbar üzerine polis olay yerinde inceleme yaptı.
Demir kapılar, belediye ekiplerince yeniden mezarlık girişine konuldu.
Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan zanlıların demir kapıları taşıdığı anlar, mezarlığın yanındaki binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde zanlıların demir kapıyı taşıması, motosikletli ile karşılaşması, ardından şüphelilerin olay yerinden kaçması yer alıyor.
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