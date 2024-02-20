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        Tokat'ta otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 19:21 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:25
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        Tokat'ta otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, Gürçeşme beldesinde M.Ö'ye ait 60 ABT 425 plakalı otomobilde park halindeyken yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangına Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

        Söndürülen yangın sonucu araçta hasar meydana oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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