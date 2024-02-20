Tokat'ta otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Gürçeşme beldesinde M.Ö'ye ait 60 ABT 425 plakalı otomobilde park halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Söndürülen yangın sonucu araçta hasar meydana oluştu.
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