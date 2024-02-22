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        Tokatlı sporcu çekiç atmada Türkiye ikincisi oldu

        Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen, Mersin'de düzenlenen şampiyonada çekiç atmada Türkiye ikinciliği elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:56 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:59
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        Tokatlı sporcu çekiç atmada Türkiye ikincisi oldu
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        Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen, Mersin'de düzenlenen şampiyonada çekiç atmada Türkiye ikinciliği elde etti.

        Mahmut Arda Şen, 20-21 Şubat tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi Alanya Atmalar Kupası Kulüplerarası Atmalar Ligi Yarışmaları ve Para Atletizm Atmalar Şampiyonası'nda çekiç atma kategorisinde gümüş madalya kazandı.

        Mahmut Arda'nın üç Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye ikinciliği de bulunuyordu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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