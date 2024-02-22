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        Tokat'ta heyelanla 2'ye ayrılan köyün taşınıp taşınmayacağı jeolojik inceleme sonrası belli olacak

        TOKATValisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün boşaltılıp, boşaltılmayacağına karar verileceğini söyledi. Niksar ilçesi Günebakan köyünde şubat ayı meydana gelen heyelanların ardından köy, ortadan ikiye ayrıldı. Köyün batısı ile doğusu arasında ulaşımın sağlandığı yol, heyelanlar nedeniyle evler ile 3 metre güneye doğru kaydı. Heyelanlar sonrası 40 ev, 1 cami, 4 samanlık ve 17 ahır boşaltıldı. Bu evlerden 4'ü ile boşaltılan cami yıkıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, bugün Günebakan köyünde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası basın mensuplarına konuşan Vali Hatipoğlu, "Günebakan köyümüzde afet alanında tekrar incelemeye geldik. Burada bilindiği üzere 40 konut, 17 ahırımız yine 7 samanlık ve 1 camimiz afet alanı içerisinde. Bunlarla ilgili olarak tespitlerimizi yaptık. Afeti etkili alan ilanımızı da gerçekleştirdik. Yine bölgeyi tamamıyla boşaltmıştık. Tahliye etmiştik; 27 hanemiz. Burada oturanlar, şu an itibariyle çeşitli çözümlerini üretti. Bizden herhangi bir yerleşim talepleri olmamıştı. Hanelerle ilgili, sakinlerimizle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Listemizi astık, 30 günlük bir süresi var. Bu senenin sonunda da yine çalışmaya devam edeceğiz. Diğer yandan jeolojik etüt çalışmaları devam ediyor. Ayrıca baharla herhangi bir hareket olur mu, ek bir kayma gerçekleşir mi, onunla ilgili olarak da takibimiz devam edecek. Köy ikiye ayrılmıştı; bununla ilgili de yol çalışmamız devam ediyor. Bu arada tamamen jeolojik çalışmalarla ve elimizdeki imkanlarla ortaya çıkacak. O anlamda arkadaşlarımız, her iki yerle ilgili de çalışmaları yapacak. Alternatifleri bize getirecekler. Biz de ona göre bir karar vereceğiz" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:19 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:25
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        Tokat'ta heyelanla 2'ye ayrılan köyün taşınıp taşınmayacağı jeolojik inceleme sonrası belli olacak
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        TOKATValisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün boşaltılıp, boşaltılmayacağına karar verileceğini söyledi. Niksar ilçesi Günebakan köyünde şubat ayı meydana gelen heyelanların ardından köy, ortadan ikiye ayrıldı. Köyün batısı ile doğusu arasında ulaşımın sağlandığı yol, heyelanlar nedeniyle evler ile 3 metre güneye doğru kaydı. Heyelanlar sonrası 40 ev, 1 cami, 4 samanlık ve 17 ahır boşaltıldı. Bu evlerden 4'ü ile boşaltılan cami yıkıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, bugün Günebakan köyünde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası basın mensuplarına konuşan Vali Hatipoğlu, "Günebakan köyümüzde afet alanında tekrar incelemeye geldik. Burada bilindiği üzere 40 konut, 17 ahırımız yine 7 samanlık ve 1 camimiz afet alanı içerisinde. Bunlarla ilgili olarak tespitlerimizi yaptık. Afeti etkili alan ilanımızı da gerçekleştirdik. Yine bölgeyi tamamıyla boşaltmıştık. Tahliye etmiştik; 27 hanemiz. Burada oturanlar, şu an itibariyle çeşitli çözümlerini üretti. Bizden herhangi bir yerleşim talepleri olmamıştı. Hanelerle ilgili, sakinlerimizle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Listemizi astık, 30 günlük bir süresi var. Bu senenin sonunda da yine çalışmaya devam edeceğiz. Diğer yandan jeolojik etüt çalışmaları devam ediyor. Ayrıca baharla herhangi bir hareket olur mu, ek bir kayma gerçekleşir mi, onunla ilgili olarak da takibimiz devam edecek. Köy ikiye ayrılmıştı; bununla ilgili de yol çalışmamız devam ediyor. Bu arada tamamen jeolojik çalışmalarla ve elimizdeki imkanlarla ortaya çıkacak. O anlamda arkadaşlarımız, her iki yerle ilgili de çalışmaları yapacak. Alternatifleri bize getirecekler. Biz de ona göre bir karar vereceğiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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