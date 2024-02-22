Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından ilçe merkezi karla kaplandı.
Çocuklar da karda oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.
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