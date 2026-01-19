Tokat Belediyesi Heyeti "kardeş şehir Musul"da temaslarda bulunuyor

Tokat Belediyesi Heyeti, "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında geçen yıl protokol imzaladıkları Musul (Ninova) Belediyesi ile temaslarda bulunmak üzere Irak'a gitti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ağustos 2025'te hayata geçirilen proje kapsamında Musul Belediyesi Heyeti'nin daha önce Tokat'a ziyarette bulunduğu bildirildi.





Tokat Belediyesi Heyeti'nin de resmi temaslar ve işbirliği görüşmeleri için Irak'a gittiği kaydedilen açıklamada, Musul'da tarih, kültür, gastronomi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirmeye yönelik görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtildi.





Açıklamada, "Tokat'ın yatırım potansiyeli tanıtılarak ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve istihdama katkı sağlayacak ortak projelerin ele alınması hedefleniyor." bilgisi paylaşıldı.



- "Şehrimiz adına yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyorum"



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da Musul Belediyesi ile hayata geçirdikleri Kardeş Şehir Projesi kapsamında iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kentte önemli temaslarda bulunacaklarını belirtti.





Yazıcıoğlu, "Tarih, kültür, gastronomi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğimizi güçlendirmeyi, Tokat'ımıza yatırım ve istihdam noktasında somut katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Bu ziyaretin şehrimiz adına yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyorum. Türkmen davası, Türk'ün onuru ve kardeşliğimiz asla sınır tanımaz. Gönül coğrafyamızda birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Heyette Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Emin Yılar, Tokat TSO Başkanvekili Erol Can, Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora ile çok sayıda iş insanı ve belediye yöneticisi yer alıyor.

