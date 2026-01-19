Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat Belediyesi Heyeti "kardeş şehir Musul"da temaslarda bulunuyor

        Tokat Belediyesi Heyeti, "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında geçen yıl protokol imzaladıkları Musul (Ninova) Belediyesi ile temaslarda bulunmak üzere Irak'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:38 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Belediyesi Heyeti "kardeş şehir Musul"da temaslarda bulunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Belediyesi Heyeti, "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında geçen yıl protokol imzaladıkları Musul (Ninova) Belediyesi ile temaslarda bulunmak üzere Irak'a gitti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ağustos 2025'te hayata geçirilen proje kapsamında Musul Belediyesi Heyeti'nin daha önce Tokat'a ziyarette bulunduğu bildirildi.


        Tokat Belediyesi Heyeti'nin de resmi temaslar ve işbirliği görüşmeleri için Irak'a gittiği kaydedilen açıklamada, Musul'da tarih, kültür, gastronomi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirmeye yönelik görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtildi.


        Açıklamada, "Tokat'ın yatırım potansiyeli tanıtılarak ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve istihdama katkı sağlayacak ortak projelerin ele alınması hedefleniyor." bilgisi paylaşıldı.

        - "Şehrimiz adına yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyorum"

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da Musul Belediyesi ile hayata geçirdikleri Kardeş Şehir Projesi kapsamında iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kentte önemli temaslarda bulunacaklarını belirtti.


        Yazıcıoğlu, "Tarih, kültür, gastronomi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğimizi güçlendirmeyi, Tokat'ımıza yatırım ve istihdam noktasında somut katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Bu ziyaretin şehrimiz adına yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyorum. Türkmen davası, Türk'ün onuru ve kardeşliğimiz asla sınır tanımaz. Gönül coğrafyamızda birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Heyette Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Emin Yılar, Tokat TSO Başkanvekili Erol Can, Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora ile çok sayıda iş insanı ve belediye yöneticisi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Tokat, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 1080 köy yolu ulaşıma ka...
        Tokat, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 1080 köy yolu ulaşıma ka...
        Tokat'ta masalsı kış manzarası
        Tokat'ta masalsı kış manzarası
        Tokat Belediyesi'nden Musul hattında ekonomi ve kültür iş birliği
        Tokat Belediyesi'nden Musul hattında ekonomi ve kültür iş birliği
        Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
        D850 kara yolu ulaşıma kapandı, polis ekipleri kürekle açmaya çalıştı
        D850 kara yolu ulaşıma kapandı, polis ekipleri kürekle açmaya çalıştı
        TKDK desteğiyle büyüttüğü iş yerinde 12 kişiye istihdam sağlıyor
        TKDK desteğiyle büyüttüğü iş yerinde 12 kişiye istihdam sağlıyor