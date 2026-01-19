Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor

Tokat il genelinde kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Belediye ve kara yolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

