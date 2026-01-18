Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Yeşilyurt ilçesinde kış manzaraları havadan görüntülendi

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi kar yağışı sonrası oluşan kar manzaraları dronla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 10:10 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:10
        Yeşilyurt ilçesinde kış manzaraları havadan görüntülendi
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi kar yağışı sonrası oluşan kar manzaraları dronla kayda alındı.

        İlçede 3 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Zengin bitki çeşidinin bulunduğu bölgedeki ormanlar karla kaplandı.

        Beyaza bürünen karla kaplı ilçe dron ile görüntülendi.

        İlçede gece hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

