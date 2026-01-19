Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 1080 köy yolu ulaşıma kapandı

        Tokat, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar yağışı nedeniyle 1080 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:29 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:29
        Tokat, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 1080 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde 301 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

        Amasya'da yağan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 98 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kastamonu'da ise 611 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Sinop'ta da kar nedeniyle 70 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

