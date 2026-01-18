Tokat'ta camide çıkan yangın hasara neden oldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Halil Efendi Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle camide hasar meydana geldi.

