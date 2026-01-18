Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta camide çıkan yangın hasara neden oldu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 08:35 Güncelleme: 18.01.2026 - 08:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta camide çıkan yangın hasara neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat’ın Niksar ilçesinde camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Halil Efendi Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle camide hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!

        Benzer Haberler

        Kardan kapanan yolda cenaze iş makinesinin kepçesinde taşındı; o anlar kame...
        Kardan kapanan yolda cenaze iş makinesinin kepçesinde taşındı; o anlar kame...
        Kar nedeniyle yol kapandı, cenaze iş makinesiyle taşındı
        Kar nedeniyle yol kapandı, cenaze iş makinesiyle taşındı
        Tokat'ta otobüs-tır kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Tokat'ta otobüs-tır kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Cenaze aracı kar nedeniyle yolda kalınca naaş iş makinesinin kepçesiyle köy...
        Cenaze aracı kar nedeniyle yolda kalınca naaş iş makinesinin kepçesiyle köy...
        Pazar ilçesinde Yerel Eylem Grubu çalışmalarını sürdürüyor
        Pazar ilçesinde Yerel Eylem Grubu çalışmalarını sürdürüyor
        Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastası hastaneye ulaşt...
        Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastası hastaneye ulaşt...