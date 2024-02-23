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        Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 08:56 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:56
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        Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        S.S. idaresindeki 58 ADE 352 plakalı tır, Kavlağanlık mevkisinde, G.Y'nin kullandığı 19 HF 134 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki M.E, M.E, A.O. ve F.Y. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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