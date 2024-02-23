Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
S.S. idaresindeki 58 ADE 352 plakalı tır, Kavlağanlık mevkisinde, G.Y'nin kullandığı 19 HF 134 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki M.E, M.E, A.O. ve F.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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