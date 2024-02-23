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        Tokat'ta otomobil, TIR'a çarptı; 6 yaralı

        TOKAT'taotomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 6 kişi, yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Niksar ilçesi Kavlağanlık mevkisinde meydana geldi. Gürsel Yıldırım idaresindeki 19 HF 134 plakalı otomobil, Salih Sabahyeli idaresindeki 58 ADE 352 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 sürücü ile Fatma Yıldırım, Mehmet Ertürk, Melih Ertürk ve Ali Orhan ve yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:57
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        Tokat'ta otomobil, TIR'a çarptı; 6 yaralı
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        TOKAT'taotomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 6 kişi, yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Niksar ilçesi Kavlağanlık mevkisinde meydana geldi. Gürsel Yıldırım idaresindeki 19 HF 134 plakalı otomobil, Salih Sabahyeli idaresindeki 58 ADE 352 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 sürücü ile Fatma Yıldırım, Mehmet Ertürk, Melih Ertürk ve Ali Orhan ve yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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