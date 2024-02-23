Tokat'ta otel odasındaki yangın sırasında camdan atlayan kişi ağır yaralandı

Yeni Mahalle'deki bir otelin üçüncü katındaki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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