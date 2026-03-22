        Tokat'ta siyah obsidyen taşından üretilen aynalar talep görüyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Zile ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen kursta siyah obsidyen taşından yapılan aynalar talep görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Tokat'ta siyah obsidyen taşından üretilen aynalar talep görüyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Zile ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen kursta siyah obsidyen taşından yapılan aynalar talep görüyor.

        Lavların hızla soğumasıyla oluşan, camsı dokuya sahip doğal volkanik taş olan siyah obsidyenden ayna üretilmesi amacıyla 4 yıl önce ilçedeki halk eğitimi merkezinde kurs açıldı.

        Usta öğretici Eda Can'dan eğitim alan kadınlar, aynanın yanı sıra takı, bıçak ve çeşitli hediyelik eşyalar üretiyor.

        Özellikle talep gören aynalar, Türkiye genelinde 43 ile gönderiliyor. Kursta yılda çeşitli ebatlarda 200'ün üzerinde ayna üretiliyor.

        Usta öğretici Eda Can, AA muhabirine, uzun yıllardır doğal taşlardan çeşitli eşyalar yaptıklarını, bu kapsamda ayna da üretebilmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Yaptıkları araştırma sonucunda siyah obsidyen taşından ayna yapılabileceğini gördüklerini belirten Can, 4 yıl önce bu alanda çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

        Kursiyerlerle önce aynayı tasarladıklarını, daha sonra makinede istedikleri ölçüde kestiklerini anlatan Can, "İşe taşı keserek başlıyoruz. Parlatma işleminde çok zorlandık ama sonunda amacımıza ulaştığımızı gördük." dedi.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinden getirilen obsidyen taşını işlediklerini belirten Can, "Niğde ve farklı yerlerden de taş getirttik ama Sarıkamış'tan getirdiğimiz taşı kullanıyoruz artık. Taştan ayna yapmak bir hafta sürebiliyor. Her aşaması var. Kesimiydi, parlatmasıydı, her makinede ayrı ayrı uğraşıyoruz. Tamamen el emeği, el işçiliği." ifadelerini kullandı.

        Can, obsidyen taşından aynanın oldukça talep gördüğünü vurgulayarak, "Sadece ayna değil neşter, bıçak siparişleri de var. Çok fazla sipariş alıyoruz. Bu çalışmayı ilk biz başlattık. Yoğun da talep var. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bizim yaptığımız aynaların diğer aynalardan farkı, tamamen doğal olması." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

