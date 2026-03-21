Niksar'da yangın çıkan binanın çatı katı zarar gördü

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü. Şair Emrah Mahallesi’nde İsmail Y'ye ait binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Söndürülen yangında binanın çatı katında hasar meydana geldi.

