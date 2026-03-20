Tokat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 20.03.2026 - 23:22
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yıldırım Ayaz idaresindeki 60 TM 695 plakalı otomobil, Zile Alaca kara yolu Üçköy ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ş.O. ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
