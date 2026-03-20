Almus'ta bayramlaşma programı yapıldı
Tokat'ın Almus ilçesinde Ramazan Bayramı dolaysıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Tokat'ın Almus ilçesinde Ramazan Bayramı dolaysıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Merkez Camisi'nde bayram namazı sonrasında Kaymakamı Emre Çömen'in de katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Çömen, hemşehrileriyle bir araya gelerek bayramlaşmanın sevincini ve manevi huzurunu paylaştıklarını belirterek, "Samimiyetin, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu anlamlı buluşmada gönüllerimiz bir oldu. Vatandaşlarımızın mübarek bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.