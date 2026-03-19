        Tokat Valisi Köklü, Tokat-Niksar kara yolunda trafik denetimine katıldı

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokat-Niksar kara yolunda yürütülen trafik denetimine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Tokat Valisi Köklü, Tokat-Niksar kara yolunda trafik denetimine katıldı

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokat-Niksar kara yolunda yürütülen trafik denetimine katıldı.

        Köklü, Tokat-Niksar kara yolu Uzunburn mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü denetleme noktasında ekiplerce durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti, çocuklara düdük ve boyama kitabı hediye etti.

        Yolların durumu ve yolculukları hakkında sürücülerden bilgi alan Köklü, hız sınırını aşmamaları ve seyir halinde cep telefonu kullanmamaları uyarısında bulundu.

        Vali Köklü, gazetecilere, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.


        Vatandaşların sevdiklerine güvenle ulaşması, bayram ziyaretlerini yapabilmesini ve bayramın hüzne dönüşmemesini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma tarafından en üst düzeyde tedbir alındığını belirten Köklü, "Arife günü ve bayram süresince 274 trafik ekibi, 728 motorize ekip ile toplamda 6 bin 95 personel 24 saat esasına göre görev başında olacaktır.
        Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemerlerini takmalarını ve hız sınırlarını aşmamalarını özellikle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim için en büyük bayram hediyesi, sizin sevdiklerinizle sağ salim kavuşmanızdır." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

