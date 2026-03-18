Tokat'ta kaya parçalarının düştüğü yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor

–Tokat’ta yola düşen kaya parçaları nedeniyle Niksar–Ünye karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Niksar–Ünye karayolunun Usta Hasan köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçalarının yola düşmesi üzerine bölgeye emniyet ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekiplerince temizlik çalışmasının yapıldığı yolda, emniyet ekipleri de güzergahta işaretleme yaparak sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kaymakam Kadir Perçi, beraberindeki diğer ilgililerle bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

