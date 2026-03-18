Niksar'da park halindeki otomobilde yangın sonucu hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Giriş: 18.03.2026 - 15:35
Bağlar Mahallesi Hükümet Konağı yanında park halindeki H.G'ye ait otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
