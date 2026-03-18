Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ın Artova ilçesindeki evlerde "bayram çöreği" geleneği yaşatılıyor

        Tokat'ın Artova ilçesinde bayramlar için çörek yapma geleneği sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 16:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artova'da bayramlara 1 hafta kala mahalle ve köy fırınlarında bir araya gelen kadınlar, arife günü akşamına kadar bayram çöreği yapıyor.


        Kadınlardan Zeynep Eroğlu, AA muhabirine, bayram çöreği yapımının yıllara dayanan adetleri olduğunu söyledi.

        Artova ilçesindeki evlerde bayramlarda çöreğin mutlaka yapıldığını belirten Eroğlu, "Sadece cenaze olursa yapılmaz. Dedelerimizden, ninelerimizden kalan bir gelenek. Bayramlarda her evde bayram çöreği yapılır. Aileler nüfusuna göre yapar. Az nüfuslu aileler daha az, kalabalık aileler daha fazla çörek yapar." dedi.

        Bayramlarda her sofrada bayram çöreğinin yer aldığını anlatan Eroğlu, "İlçemize dışardan gelenlere de çöreklerimizden ikram ediyoruz. Ekşi hamurdan özenle yoğuruyoruz, açıyoruz ve yağlıyoruz. Yani çörek olmazsa olmazımız. Ben annemlere yardıma geldim ama komşularımla da yaparız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

