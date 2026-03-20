Tokat'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Giriş: 20.03.2026 - 18:51 Güncelleme:
M.Ç. idaresindeki 55 AES 460 plakalı otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Büget köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri