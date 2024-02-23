Millet Partisi Genel Başkanı Nacar: 81 ilde seçime katılacağız MİLLETPartisi Genel Başkanı Cuma Nacar, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 81 ilde belediye başkan adayları ile katılacaklarını söyledi. Cuma Nacar, bir dizi ziyaretler için Tokat'ta geldi. Nacar, Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada açıklamada bulunan Nacar, "Buradan ilk defa bir sevincimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 31 Mart yerel seçimlerinde, Millet Partisi 81 ilin tamamında belediye başkan adayı göstermek suretiyle katılmaktadır. Bu Millet Partisi'nin siyasi hareket olarak köklü bir maziye sahip olduğunu ve Millet Partisi kadrolarının canlı, ayakta olduğunu göstergesi. Bu bakımından milletimiz için bir müjdedir. Siyasi hareketimiz adına da büyük bir sevinç kaynağıdır. Bütün vatandaşlarımızı bu mahalli seçimlerinde Millet Partisi'ni desteklemeye davet ediyorum. Bu kötü gidişin karşısında çözümsüz olmadıklarını, alternatifsiz olmadıklarını ilan ediyoruz. Çözümün adresi, Millet Partisi'dir" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:53 facebook

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