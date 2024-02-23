Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Millet Partisi Genel Başkanı Nacar: 81 ilde seçime katılacağız

        MİLLETPartisi Genel Başkanı Cuma Nacar, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 81 ilde belediye başkan adayları ile katılacaklarını söyledi. Cuma Nacar, bir dizi ziyaretler için Tokat'ta geldi. Nacar, Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada açıklamada bulunan Nacar, "Buradan ilk defa bir sevincimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 31 Mart yerel seçimlerinde, Millet Partisi 81 ilin tamamında belediye başkan adayı göstermek suretiyle katılmaktadır. Bu Millet Partisi'nin siyasi hareket olarak köklü bir maziye sahip olduğunu ve Millet Partisi kadrolarının canlı, ayakta olduğunu göstergesi. Bu bakımından milletimiz için bir müjdedir. Siyasi hareketimiz adına da büyük bir sevinç kaynağıdır. Bütün vatandaşlarımızı bu mahalli seçimlerinde Millet Partisi'ni desteklemeye davet ediyorum. Bu kötü gidişin karşısında çözümsüz olmadıklarını, alternatifsiz olmadıklarını ilan ediyoruz. Çözümün adresi, Millet Partisi'dir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Millet Partisi Genel Başkanı Nacar: 81 ilde seçime katılacağız
        ABONE OL
        ABONE OL

        MİLLETPartisi Genel Başkanı Cuma Nacar, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 81 ilde belediye başkan adayları ile katılacaklarını söyledi. Cuma Nacar, bir dizi ziyaretler için Tokat'ta geldi. Nacar, Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada açıklamada bulunan Nacar, "Buradan ilk defa bir sevincimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 31 Mart yerel seçimlerinde, Millet Partisi 81 ilin tamamında belediye başkan adayı göstermek suretiyle katılmaktadır. Bu Millet Partisi'nin siyasi hareket olarak köklü bir maziye sahip olduğunu ve Millet Partisi kadrolarının canlı, ayakta olduğunu göstergesi. Bu bakımından milletimiz için bir müjdedir. Siyasi hareketimiz adına da büyük bir sevinç kaynağıdır. Bütün vatandaşlarımızı bu mahalli seçimlerinde Millet Partisi'ni desteklemeye davet ediyorum. Bu kötü gidişin karşısında çözümsüz olmadıklarını, alternatifsiz olmadıklarını ilan ediyoruz. Çözümün adresi, Millet Partisi'dir" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Turizmde kartlar yeniden dağıtıldı
        Turizmde kartlar yeniden dağıtıldı
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "1 aydır görmüyor"
        "1 aydır görmüyor"
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi

        Benzer Haberler

        Tokat'ta otomobil, TIR'a çarptı; 6 yaralı
        Tokat'ta otomobil, TIR'a çarptı; 6 yaralı
        Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Başçiftlik İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Başçiftlik İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tokatlı sporcu çekiç atmada Türkiye ikincisi oldu
        Tokatlı sporcu çekiç atmada Türkiye ikincisi oldu
        Tokat'ta heyelanla 2'ye ayrılan köyün taşınıp taşınmayacağı jeolojik incele...
        Tokat'ta heyelanla 2'ye ayrılan köyün taşınıp taşınmayacağı jeolojik incele...
        Tokat'ta 2 ayrılan köyün taşınıp, taşınmayacağı jeolojik inceleme sonrası b...
        Tokat'ta 2 ayrılan köyün taşınıp, taşınmayacağı jeolojik inceleme sonrası b...