TOGÜ Öğretim Üyesi Sönmez, Kazakistan'da eğitim araştırmaları merkezinin açılışına katıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve TOGÜ Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez'in, Kazakistan'da eğitim araştırmaları merkezinin açılışına katıldığı bildirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sönmez, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Avrasya Beşeri Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Amangeldi Hüseyinov Eğitim Araştırmaları Merkezinin açılışına katıldı.

Üniversitenin pedagoji bölümünde ders ve konferans veren Sönmez, öğretmenlere yönelik seminerde de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sönmez, Kazakistan'a TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın selamını götürdüğünü belirterek, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak Türk dünyası yüksek öğretimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerinde iki üniversitenin iş birliği yapacak olması, bunun göstergesidir. Her zaman Kazakistan yüksek öğretimine katkı sunacağız. Ayrıca yaptığımız etkinliklerin Türkiye Yüzyılı kapsamında Türk dünyası yüksek öğretimine de katkı sunacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.