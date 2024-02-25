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        Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

        TOKAT'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi. Esentepe Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 60 AF 620 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler motor bölümünü sardı. Yangın, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 13:31 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:35
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        Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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        TOKAT'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi. Esentepe Mahallesi’nde gece saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 60 AF 620 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler motor bölümünü sardı. Yangın, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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