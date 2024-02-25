Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

TOKAT'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi. Esentepe Mahallesi’nde gece saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 60 AF 620 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler motor bölümünü sardı. Yangın, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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