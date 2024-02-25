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        Erbaaspor - Sivas Dört Eylül Futbol: 2-1

        STAT:İlçe HAKEMLER: Kemal Savaş, Furkan Ogün Demir, Abdullah Semerci ERBAASPOR: Onur - İbrahim Konuksever (Dk. 79 Birkan), Erdi, Çağrı (Dk. 67 Tahsin), Mehmet Tosun (Dk. 90 Halit), İbrahim Kaya, Alperen Doğan (Dk. 79 Mustafa Sarıgözoğlu), Emirhan Çavuş (Dk. 90 Bayduhan), Erçin, Oğulcan, Aykut SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL: Abdulkadir - Osman (Dk. 37 Adar), Emirhan (Dk. 78 Selçuk), Hüseyin (Dk. 78 Abdulsamet), Mustafa (Dk. 46 Kubilay), Tarık, Kaan (Dk. 78 İlke), Ersel, Ali, Mert, Furkan GOLLER: Dk. 23 Alperen, Dk. 70 Mehmet Tosun (Erbaaspor) - Dk. 84 Tarık (Sivas Dört Eylül Futbol) SARI KARTLAR: Mehmet Tosun, Tahsin, Bayduhan (Erbaaspor) - Furkan (Sivas Dört Eylül Futbol) TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında Sivas Dört Eylül Futbol'u 2-1 mağlup etti. 23'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İbrahim Kaya'nın kafayla ceza sahası içine indirdiği topla buluşan Alperen'in şutunda top ağlara gitti: 1-0. 70'nci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Erçin ortaladı. Ceza sahası içinde Mehmet Tosun'un kafa vuruşunda filelerle buluştu: 2-0. 84'üncü dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Tarık'ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Erbaaspor sahasında Sivas Dört Eylül Futbol'u 2-1 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:51
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        Erbaaspor - Sivas Dört Eylül Futbol: 2-1
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        STAT:İlçe HAKEMLER: Kemal Savaş, Furkan Ogün Demir, Abdullah Semerci ERBAASPOR: Onur - İbrahim Konuksever (Dk. 79 Birkan), Erdi, Çağrı (Dk. 67 Tahsin), Mehmet Tosun (Dk. 90 Halit), İbrahim Kaya, Alperen Doğan (Dk. 79 Mustafa Sarıgözoğlu), Emirhan Çavuş (Dk. 90 Bayduhan), Erçin, Oğulcan, Aykut SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL: Abdulkadir - Osman (Dk. 37 Adar), Emirhan (Dk. 78 Selçuk), Hüseyin (Dk. 78 Abdulsamet), Mustafa (Dk. 46 Kubilay), Tarık, Kaan (Dk. 78 İlke), Ersel, Ali, Mert, Furkan GOLLER: Dk. 23 Alperen, Dk. 70 Mehmet Tosun (Erbaaspor) - Dk. 84 Tarık (Sivas Dört Eylül Futbol) SARI KARTLAR: Mehmet Tosun, Tahsin, Bayduhan (Erbaaspor) - Furkan (Sivas Dört Eylül Futbol) TFF 3’üncü Lig 3’üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında Sivas Dört Eylül Futbol'u 2-1 mağlup etti. 23’üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İbrahim Kaya’nın kafayla ceza sahası içine indirdiği topla buluşan Alperen’in şutunda top ağlara gitti: 1-0. 70'nci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Erçin ortaladı. Ceza sahası içinde Mehmet Tosun’un kafa vuruşunda filelerle buluştu: 2-0. 84’üncü dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Tarık’ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Erbaaspor sahasında Sivas Dört Eylül Futbol'u 2-1 yendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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