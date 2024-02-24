Tokat'ta caminin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir caminin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir caminin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 100.Yıl Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Camisi’nin kazan dairesinden duman çıktığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi.
Yeşilyurt Belediyesi itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında kazan dairesinde hasar meydana geldi.
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