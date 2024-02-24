Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta caminin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir caminin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:50 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta caminin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir caminin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, 100.Yıl Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Camisi’nin kazan dairesinden duman çıktığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi.

        Yeşilyurt Belediyesi itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında kazan dairesinde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı

        Benzer Haberler

        Profesörden tarihi eserlerin üzerine mesaj yazanlara tepki: Mesajları telef...
        Profesörden tarihi eserlerin üzerine mesaj yazanlara tepki: Mesajları telef...
        Başçiftlik'te köyün içme suyu sorunu GES projesi ile çözüldü
        Başçiftlik'te köyün içme suyu sorunu GES projesi ile çözüldü
        Tokat'ta otelde yangın; 3'üncü kat penceresinden atlayan müşteri ağır yaral...
        Tokat'ta otelde yangın; 3'üncü kat penceresinden atlayan müşteri ağır yaral...
        TOGÜ Öğretim Üyesi Sönmez, Kazakistan'da eğitim araştırmaları merkezinin aç...
        TOGÜ Öğretim Üyesi Sönmez, Kazakistan'da eğitim araştırmaları merkezinin aç...
        Tokat'ta otel odasındaki yangın sırasında camdan atlayan kişi ağır yaraland...
        Tokat'ta otel odasındaki yangın sırasında camdan atlayan kişi ağır yaraland...
        Millet Partisi Genel Başkanı Nacar: 81 ilde seçime katılacağız
        Millet Partisi Genel Başkanı Nacar: 81 ilde seçime katılacağız